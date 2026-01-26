logo pulso
Hombre lesionado en pleito callejero

Por Carmen Hernández

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre lesionado en pleito callejero

Ciudad Fernández.- Un hombre resultó con una lesión en el cráneo en un zafarrancho que se generó en el Ejido del Refugio durante una reunión entre jóvenes que discutieron y de palabras se fueron a los golpes. 

La madrugada de ayer en la calle Independencia, varios jóvenes se encontraban reunidos tomando bebidas embriagantes, de pronto comenzaron a discutir por viejas rencillas que salieron a relucir al calor del licor. 

En el pleito callejero un hombre resultó con una severa lesión en el cráneo y otros daños en la cara.  Vecinos que se percataron de los hechos, solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad para que brindaran auxilio al lesionado. 

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, pero al ver la gravedad de las heridas lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.

También se presentaron elementos de la Policía Municipal, pero las cosas ya se habían calmado, no había nadie en el lugar más que el lesionado.

Los agentes realizaron un operativo, pero no pudieron detener a personas involucradas en el pleito.

