Hoteleros esperan repunte ocupación
El próximo 14 de febrero, por día de San Valentín
Rioverde.- Hoteleros se alistan para el 14 de febrero donde esperan un repunte de un 35% de ocupación hotelera durante ese día.
El sector hotelero dio a conocer que con el arribo de los paisanos les fue bien y prueba de ello es que se registró un aumento de un 20% en ocupación de habitaciones durante esos días.
Ahora para este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, esperan un aumento de un 35% de ocupación hotelera, ya que hay parejas que celebrarán a lo grande este día tan especial. Incluso algunas personas ya han realizado algunas reservaciones, prevalecen los mismos costos del año pasado, pese a incrementos que han resentido en algunos insumos.
