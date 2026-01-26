logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hoteleros esperan repunte ocupación

El próximo 14 de febrero, por día de San Valentín

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Hoteleros esperan repunte ocupación

Rioverde.- Hoteleros se alistan para el 14 de febrero donde esperan un repunte de un 35% de ocupación hotelera durante ese día. 

El sector hotelero dio a conocer que con el arribo de los paisanos les fue bien y prueba de ello es que se registró un aumento de un 20% en ocupación de habitaciones durante esos días. 

Ahora para este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, esperan un aumento de un 35% de ocupación hotelera, ya que hay parejas que celebrarán a lo grande este día tan especial.  Incluso algunas personas ya han realizado algunas reservaciones, prevalecen los mismos costos del año pasado, pese a incrementos que han resentido en algunos insumos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos
Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

SLP

Huasteca Hoy

El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles
Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

Vinculan a proceso a cuatro por cobro de piso en Ciudad Valles

SLP

Rolando Morales

Fiscalía General del Estado avanza en proceso legal contra presuntos extorsionadores en Ciudad Valles.

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos
Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

SLP

Carmen Hernández

Reciben curso teórico práctico para sacrificar un porcino.

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes
Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

SLP

Carmen Hernández