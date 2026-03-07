Imparten taller de mecánica para mujeres

Ciudad Fernández.- Oficiales de la Guardia Nacional imparten el taller de mecánica Heroínas del Motor, dirigido a mujeres que quieren aprender algunas nociones esenciales para poder reparar una falla de un vehículo.

Los agentes iniciaron el taller para las mujeres, lo que se busca es que tengan los conocimientos básicos, sepan cómo medir el aceite y cambiar una llanta, como algo especial que puedan atender en caso de que fallara el vehículo.

El taller fue impartido por Alexis Pérez y Robine Moreno, quienes compartieron los conocimientos sobre mecánica con las mujeres que se inscribieron.

Las mujeres aprendieron el paso de corriente, cambio de aceite, revisión de niveles, aemás de la interpretación de fallas comunes.

Finalmente, los oficiales recibieron un reconocimiento por apoyar a las mujeres en el taller que impartieron, que será esencial para las mujeres en caso de una falla.