logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Imparten taller de mecánica para mujeres

Por Carmen Hernández

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Imparten taller de mecánica para mujeres

Ciudad Fernández.- Oficiales de la Guardia Nacional imparten el taller de mecánica Heroínas del Motor, dirigido a mujeres que quieren aprender algunas nociones esenciales para poder reparar una falla de un vehículo. 

Los agentes iniciaron el taller para las mujeres, lo que se busca es que tengan los conocimientos básicos, sepan cómo medir el aceite y cambiar una llanta, como algo especial que puedan atender en caso de que fallara el vehículo. 

El taller fue impartido por Alexis Pérez y Robine Moreno, quienes compartieron los conocimientos sobre mecánica con las mujeres que se inscribieron. 

Las mujeres aprendieron el paso de corriente, cambio de aceite, revisión de niveles, aemás de la interpretación de fallas comunes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, los oficiales recibieron un reconocimiento por apoyar a las mujeres en el taller que impartieron, que será esencial para las mujeres en caso de una falla.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce
Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

SLP

Redacción

Intervención incluyó murales, cúpula y altar

Enjambre de abejas atacan a una mujer
Enjambre de abejas atacan a una mujer

Enjambre de abejas atacan a una mujer

SLP

Carmen Hernández

Choca camioneta de transporte con tráiler
Choca camioneta de transporte con tráiler

Choca camioneta de transporte con tráiler

SLP

Redacción

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos
Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

SLP

Jesús Vázquez

La caminata terminó frente a la Presidencia Municipal