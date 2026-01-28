Implementan el Operativo Carrusel

CIUDAD FERNÁNDEZ- Tras las bajas temperaturas que se están registrando se implementó el Operativo Carrusel, las personas en situación de calle fueron canalizadas al albergue municipal.

La Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con Seguridad Pública Municipal lleva a cabo el Operativo Carrusel, en el que se recorrieron diversas calles para detectar a personas vulnerables.

La finalidad fue resguardar a las personas que están en situación de calle, que pernoctan en bancas y en plazas, se busca trasladarlas al albergue ubicado en la calle Leona Vicario 340. En el lugar se les brindan los primeros auxilios y alimentos calientes ante el intenso frío.