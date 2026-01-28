logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Implementan el Operativo Carrusel

Personas vulnerables fueron canalizadas al albergue municipal

Por Carmen Hernández

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Implementan el Operativo Carrusel

CIUDAD FERNÁNDEZ- Tras las bajas temperaturas que se están registrando se implementó el Operativo Carrusel, las personas en situación de calle fueron canalizadas al albergue municipal. 

La Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con Seguridad Pública Municipal lleva a cabo el Operativo Carrusel, en el que se recorrieron diversas calles para detectar a personas vulnerables.

La finalidad fue resguardar a las personas que están en situación de calle, que pernoctan en bancas y en plazas, se busca trasladarlas al albergue ubicado en la calle Leona Vicario 340. En el lugar se les brindan los primeros auxilios y alimentos calientes ante el intenso frío.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros
Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros

Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros

SLP

Redacción

La menor fue mordida en un brazo y espalda

Choca camión urbano contra un automóvil
Choca camión urbano contra un automóvil

Choca camión urbano contra un automóvil

SLP

Redacción

Preparan festividad de Virgen de San Juan
Preparan festividad de Virgen de San Juan

Preparan festividad de Virgen de San Juan

SLP

Carmen Hernández

Habrá entradas de cera, danzantes y eventos en el Teatro del Pueblo

Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores
Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores

Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores

SLP

Redacción