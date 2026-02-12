Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

TAMAZUNCHALE.- El Gobernador del Estado estuvo en Tamazunchale para inaugurar tres tramos carreteros que habían sido pedidos desde hace años.

El mandatario estatal estuvo en el municipio más importante de la Huasteca Sur para la inauguración de tres carreteras y caminos que desde hacía años habían sido exigidos por los pobladores cercanos: Encino Solo-Santa María Picula, Aguazarca-San Francisco y Guaxcuaco-Santiago Centro, además, arrancó la obra de Santiago Centro-Tlanepantla.

Durante la gira, el mandatario tuvo una pausa para participar de una reunión virtual con Salud Nacional y otros gobernadores, sobre el problema de salud del sarampión que hay en el país.