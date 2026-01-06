Inauguran la Feria de Cd. Fernández

RIOVERDE.- Fue inaugurada la Feria Regional de Ciudad Fernández, fue electa reina Arce Acosta. La noche del domingo fue inaugurada la fiesta que concluirá el próximo 9 de enero, estuvieron presentes Ignacio Morquecho presidente del Comité Estatal del PVEM Ignacio Morquecho, los diputados Leticia Vázquez y Óscar Bautista Villegas.

Fue electa reina Arce Acosta, quien recibió 6 mil pesos, Celine Álvarez recibió 4 mil pesos, Nelly Segura 2 mil pesos. Las autoridades hicieron entrega de reconocimiento a la Señorita Fotogenia, Arce Acosta y a la Señorita Elegancia y Popularidad. Cabe destacar que la Feria concluirá el próximo 9 de enero.