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Iniciarán obras para reparar daño ecológico

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Iniciarán obras para reparar daño ecológico

CIUDAD VALLES.- El director de la Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que la descarga de aguas residuales que Huasteca Hoy dio a conocer ayer tiene dos semanas de caer al río, pero que ya tienen el presupuesto para reparar ese daño ecológico.

Este martes 12 de mayo, Huasteca Hoy dio a conocer la caída de cientos de litros de agua de drenaje al río Valles en La Florida (atrás de la sede de Pemex), situación que fue revelada por ciudadanos que anduvieron por la ribera del Valles hace días.

El funcionario del Agua Potable dijo que la lluvia de este fin de semana les impidió comenzar la obra de reposición de un tubo dañado, que consta de 100 metros de largo y que es una obra civil con un costo de 900 mil pesos.

Comentó que esta caída de agua no es incesante, sino que un desperfecto causó la caída del drenaje al río, a 700 metros, río arriba, de El Remolino.

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