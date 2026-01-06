logo pulso
Estado

Inició el pago de becas Bienestar con aumento

El apoyo para los adultos mayores es de 200 pesos ahora que reciban su pensión

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Inició el pago de becas Bienestar con aumento

Comenzó este 5 de enero el pago de las becas de Bienestar, con un aumento de 200 pesos en el apoyo a los adultos mayores.

En lugar de los seis mil 200 pesos que le estuvieron llegando a los adultos mayores durante el año pasado, ahora les llegarán seis mil 400 pesos, en concordancia con lo informado por la Secretaría de Bienestar de San Luis Potosí.

Las becas que se estarán pagando este inicio de año serán para adultos mayores, pensión mujeres bienestar, pensión personas con discapacidad y programa madres trabajadoras.

Este lunes se pagó a los beneficiarios que tienen como inicial de primer apellido la A; martes 6 de enero, se pagará a los de la B; miércoles 7 y jueves 8 la C y el viernes 9 D, E y F.

