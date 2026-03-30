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Instalan el módulo semáforo de la salud

Brindan atención a personas en revisión de presión arterial y diabetes

Por Carmen Hernández

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Instalan el módulo semáforo de la salud

RIOVERDE.- Auxiliares de enfermería instalan un módulo semáforo de la salud en la Plaza de los Fundadores, donde brindan apoyo a la población para checar sus signos vitales. 

Esmeralda Núñez encargada docente de la carrera de Auxiliares de Enfermería de la Escuela Parroquial de Artes y Oficios Pío XII, dio a conocer que en el marco del Domingo de Ramos, optaron por instalar un módulo para ofrecer atención a personas que lo requirieran para checar su salud y siguieran en el evento. 

En el semáforo de salud, se checó los signos vitales, presión arterial y diabetes.  

En esta escuela se cuenta con 13 alumnos, un hombre, se contaba con 30, pero muchos tuvieron dificultades para continuar con los estudios, porque vienen de las comunidades, tenían problemas económicos, para terminar esta carrera. 

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Señaló que aprenden a inyectar, poner suero, cuando concluyen los estudios se les entrega un certificado y se les cobran 300 pesos mensuales.

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