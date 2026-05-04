Instalan mercadito por el 10 de mayo

RIOVERDE.- Instalarán un mercadito por el 10 de mayo en la Plaza Fundadores y Principal, donde se dijo que está prohibido vender accesorios para celular.

El director de Comercio, Francisco Javier Torres Pérez, dio a conocer que desde el pasado fin de semana se instalaron los puestos para la venta de productos alusivos al 10 de Mayo, los vendedores se retirarán el próximo 11 de mayo.

Se colocaron en la Plaza Fundadores y plaza principal lado sur, enfatizó.

Se tiene prohibido que se expenda accesorios para celular, enfatizó.

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Puntualizó que se está verificando que solo vendan productos alusivos por el día de la madre.