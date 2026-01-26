CIUDAD VALLES.- Instalan tianguis de Sembrando Vida en la plaza principal y asiste poca gente a la venta de los productos que cosechan los ejidatarios de la región.

Como sucede cada mes, el tianguis de Sembrando Vida montó sus toldos guindas en la plaza principal de Valles, este domingo 25 de enero, sin embargo, los mismos tianguistas, -que son beneficiarios del programa que entrega seis mil 450 pesos mensuales- se quejaron de que acudió poca gente al acto público que se llevó a cabo.

Durante un par de minutos, quienes pasaban, observaban o compraban productos del campo, pero las ventas no fueron las de otras ocasiones, en las que los agricultores y ejidatarios terminaban o los productos agrícolas o los alimentos preparados con la materia prima salida de sus parcelas.

Hubo un tanto de desaliento entre los ejidatarios que se instalaron, ante el poco interés por adquirir lo que ellos producen.

