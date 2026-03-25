Intensifican acciones contra el dengue
Siguen campañas de descacharrización en San Ciro
SAN CIRO DE ACOSTA.- Siguen las jornadas de descacharrización con buena respuesta de parte de la población; en este año se han registrado 506 casos de dengue en el estado potosino y se busca combatirlos.
El departamento de Ecología y Medio Ambiente realizó la primera jornada de descacharrización, en la que participaron muchas familias, sin embargo, en marzo del 2025 se presentaron 908 casos, y en marzo de 2026 se han reportado 506 casos confirmados, hasta el momento no se han presentado muertes.
Las autoridades hicieron un llamado a las familias a tirar llantas, cáscaras de coco, botes y todos los criaderos. Es importante mantener el patio limpio y desyerbado para evitar casos de dengue, zika o chikungunya.
