Invade el espíritu navideño a la ciudad

Calles lucen con adornos y decoraciones

Por Jesús Vázquez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Invade el espíritu navideño a la ciudad

Matehuala.- El espíritu navideño llegó a la ciudad las calles lucen adornadas con decoraciones navideñas, así como en la Presidencia Municipal, Plaza de Armas, para que se empiece a vivir la magia de la navidad.

 Al recorrer el centro de la ciudad, ya están adornando las calles, de acuerdo a la temporada navideña la José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Plaza de Armas, Parque del Pueblo y Parque Álvaro Obregón, donde han colocado arbolitos, campanas, estrellas y bastones navideños con luz led, los cuales encienden todas las noches para que los ciudadanos y visitantes puedan admirarlos. 

También la Presidencia Municipal ha sido decorada con luces y adornos navideños toda la iluminación apenas empieza a oscurecer y se encienden, han colocado luces de colores.

Algunas personas han empezado a colocar adornos navideños afuera de sus casas por esta temporada, así mismo se colocó el Arbolito Coca Cola en la Plaza Benito Juárez. 

