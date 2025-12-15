Invade el espíritu navideño a la ciudad

Matehuala.- El espíritu navideño llegó a la ciudad las calles lucen adornadas con decoraciones navideñas, así como en la Presidencia Municipal, Plaza de Armas, para que se empiece a vivir la magia de la navidad.

Al recorrer el centro de la ciudad, ya están adornando las calles, de acuerdo a la temporada navideña la José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Plaza de Armas, Parque del Pueblo y Parque Álvaro Obregón, donde han colocado arbolitos, campanas, estrellas y bastones navideños con luz led, los cuales encienden todas las noches para que los ciudadanos y visitantes puedan admirarlos.

También la Presidencia Municipal ha sido decorada con luces y adornos navideños toda la iluminación apenas empieza a oscurecer y se encienden, han colocado luces de colores.

Algunas personas han empezado a colocar adornos navideños afuera de sus casas por esta temporada, así mismo se colocó el Arbolito Coca Cola en la Plaza Benito Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí