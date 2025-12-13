logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Investiga Ecología basurero clandestino

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Investiga Ecología basurero clandestino

CIUDAD VALLES.- Sin resolución todavía el basurero clandestino del fraccionamiento Los Naranjos. Ecología Municipal investiga.

El proceso de investigación comenzó esta semana, luego de que hubo quejas públicas sobre un área comunal, en donde estaban arrojando todo tipo de desechos, sin embargo, no hubo un señalamiento directo, por el momento, pero seguirán las indagatorias, de acuerdo con Julio César Otero Torres, director de la instancia.

En la dirección de Ecología se trabaja sobre las denuncias anónimas, aunque los datos específicos sobre las faltas cometidas son las que conducen a llegar a acuerdos o en su defecto, a las multas.

