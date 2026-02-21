Investigan presunto aborto en vía pública
La parturienta fue trasladada al Hospital General
CIUDAD VALLES.- El Hospital General de Valles recibió a una joven en el área de urgencias que presuntamente habría pasado por un aborto. La investigación inició para deslindar responsabilidades del caso.
Luego de un llamado de emergencia, socorristas de la Cruz Roja acudieron a la esquina de las calles de la Frontera, entre Guerrero y Morelos, por un incidente que habría sufrido una joven mujer y que se habría tratado de un aborto.
Por ese motivo, los paramédicos llevaron a la joven al Hospital General, en donde fue atendida por ese motivo médico de vital importancia, aunque los protocolos de acción indican hacer el llamado a las autoridades de Investigación para ver si se trató de una interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo, caso que tendrán que tipificar los encargados de la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida
Redacción
Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.
Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián
Redacción
Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca
Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa
Redacción
Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.