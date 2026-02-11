logo pulso
Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale

Tres caminos fueron entregados y uno más inició obras en la Huasteca potosina.

Por Redacción

Febrero 11, 2026 07:24 p.m.
A
El Gobierno del Estado informó que fueron inaugurados tres caminos y que se dio inicio a uno más en el municipio de Tamazunchale, durante una gira encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles, las obras concluidas son el entronque Carretera Federal 102–Santa María Picula, con una inversión reportada de 21 millones de pesos; el camino Aguazarca–San Francisco, de seis kilómetros y con impacto en 27 comunidades, con una inversión de 90 millones de pesos; y la rehabilitación del tramo Retroceso–Santiago Centro, con un monto de 10 millones de pesos.

Asimismo, se anunció el inicio de la rehabilitación del camino Santiago Centro–Tlalnepantla, obra que, según la información oficial, contempla una inversión de 29 millones de pesos.

Obras carreteras reportadas en Tamazunchale.

El comunicado señala que las intervenciones incluyeron rehabilitación de carpeta asfáltica, señalamiento horizontal y vertical, así como mejoras en accesos.

En el documento, el Ejecutivo estatal indicó que en Tamazunchale se han invertido más de 250 millones de pesos en infraestructura carretera y que se prevé destinar una cifra similar a nuevos proyectos en la zona.

