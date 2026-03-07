logo pulso
Invita el ICAT a curso de pestañas clásico

Por Carmen Hernández

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
Invita el ICAT a curso de pestañas clásico

RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) invita a los cursos de aplicación de pestañas clásico básico que inicia este lunes en Rioverde y el día será 12 en Ciudad Fernández. José Matilde Noyola Correa delegado regional del ICAT, dio a conocer que se tiene contemplado una lista de cursos para el 2026, de los cuales dará a conocer según el tiempo en que se lleven a cabo. 

Para este lunes inicia uno de aplicación de pestañas clásico básico, que será durante los días 9, 16 y 23 de marzo de 3 a 8 de la noche en el ICAT de Rioverde. 

Señaló el funcionario que en las oficinas del DIF de Ciudad Fernández, durante los días 12, 19 y 25 de marzo, de 3 a 8 de la noche se realizará el curso, que será impartido por Dalia Vaca. 

Es por ello que se les invita a los jóvenes mayores de 17 años para que se acerquen y se inscriban porque habrá cupo limitado. 

Al término del curso se les entregará un certificado con validez oficial, que les servirá para poder obtener un empleo con mejor salario.

