Invitan a inscribirse a las clases de música

Por Carmen Hernández

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Lagunillas.- Invitan a niños y jóvenes a las clases de música que se ofrecerán en la Casa de la Cultura, en la comunidad de San Rafael, las inscripciones se cierran el 27 de febrero, para quienes estén interesadas. 

Autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para las clases de música y danza, que serán los días jueves y martes. 

La sede será la Casa de la Cultura en San Rafael, las clases iniciarán el próximo 3 de marzo. 

Es por ello que se le invita a la población en general, para que lleven a sus hijos a las clases de música que se estarán impartiendo a quienes se inscriban.

