Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Estado

Invitan a la carrera atlética Run Woman

Por Carmen Hernández

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
Invitan a la carrera atlética Run Woman

Cerritos.- Invitan a la carrera atlética Run Woman 3K que se realizará este próximo 8 de marzo, como parte de los eventos conmemorativos del día internacional de la mujer. 

La dirección de Deportes y el Centro Libre para las mujeres, invitan a la población en general para que participen en la carrera atlética Run Woman de 3 kilómetros que será un evento atlético de convivencia entre mujeres. 

El evento atlético será el 8 de marzo, la salida será a las 8:30 de la mañana frente al Palacio Municipal. 

Se les entregará medalla a los participantes, deberán de inscribirse en el Centro Libre para las Mujeres, por lo que los interesados deberán acudir a registrarse.  

Se invita a la población en general para que participen en esta carrera como parte de los diversos eventos a desarrollarse para conmemorar el día internacional de la mujer.

