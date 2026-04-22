Invitan a la expoventa por Día de las Madres

CERRITOS. - Alistan la ex poventa del 10 de Mayo, Día de las Madres en la plaza principal de Cerritos, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a los artesanos y comerciantes interesados en participar en la expo, para que se inscriban en el departamento de Desarrollo Económico.

El evento está programado del 8 al 10 de mayo en la plaza principal, se tendrá a la venta joyería, ropa, bolsas, perfumes, ramos de flores naturales y artificiales, entre otros.

Es por ello que se les invita a los comerciantes para que se acerquen y se inscriban y puedan exponer sus productos. Los productos serán de calidad y a bajo costo, por lo que invitan a la población a regalar un detalle a la reina del hogar, en el marco del Día de las Madres.