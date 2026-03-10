Invitan al concurso los Sabores de Cuaresma
Con guisos como habas, nopales con pipián, tortitas de camarón, lenteja
Rayón.- Alistan el concurso de Sabores de Cuaresma que se celebrará este próximo 27 de marzo. Las autoridades municipales dieron a conocer que para esta temporada de cuaresma, las familias están acostumbrados a realizar diversos guisos como nopales, chiles rellenos, tortitas de camarón, pescado frito, tunitas, caldo de habas, tortas de papa, nopales con pipián, sopa de lentejas y capirotada, entre otros alimentos comunes durante esta temporada.
Por lo que se invita a las amas de casa para que participen en el Concurso Sabores de Cuaresma, a celebrarse este próximo 27 de marzo a partir de las 10 de la mañana.
El jurado estará calificando que los ingredientes sean tradicionales, sabor, presentación y originalidad de cada platillo, para definir al ganador.
El municipio estará premiando a los tres primeros lugares, con atractivos obsequios, por lo que se invita a la población para que se inscriban y participen, además de que darán a conocer cómo preparan los platillos tradicionales de la cuaresma.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Redacción
Ecología advierte posible multa.
Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Redacción
La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Jesús Vázquez
Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio