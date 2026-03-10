Invitan al concurso los Sabores de Cuaresma

Rayón.- Alistan el concurso de Sabores de Cuaresma que se celebrará este próximo 27 de marzo. Las autoridades municipales dieron a conocer que para esta temporada de cuaresma, las familias están acostumbrados a realizar diversos guisos como nopales, chiles rellenos, tortitas de camarón, pescado frito, tunitas, caldo de habas, tortas de papa, nopales con pipián, sopa de lentejas y capirotada, entre otros alimentos comunes durante esta temporada.

Por lo que se invita a las amas de casa para que participen en el Concurso Sabores de Cuaresma, a celebrarse este próximo 27 de marzo a partir de las 10 de la mañana.

El jurado estará calificando que los ingredientes sean tradicionales, sabor, presentación y originalidad de cada platillo, para definir al ganador.

El municipio estará premiando a los tres primeros lugares, con atractivos obsequios, por lo que se invita a la población para que se inscriban y participen, además de que darán a conocer cómo preparan los platillos tradicionales de la cuaresma.

