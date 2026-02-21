Invitan al evento Chavorucos night

Rioverde.- Este próximo 28 de febrero se llevará a cabo el Chavorucos Night con causa, lo que se recaude será destinado para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que enfrenta algunas necesidades para ofrecer mejores terapias a pacientes.

Karina Quintero presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia informó que se realizan diversas actividades para recaudar recursos para la UBR, hasta el momento se han recaudado más de 400 mil pesos, con eventos llevados a cabo.

Ahora ultiman detalles de lo que será el evento de Chavorucos Night con causa para el Ubrton Alas con Rumbo, a realizarse el 28 de febrero a las 9 de la noche en el Hotel Premier, la cooperación es de 150 pesos.

Se contará con la participación de los Dj Kike Navarro, Jaag, y Alex Escamilla.

Los boletos están a la venta en la UBR y en el DIF, por lo que se invita a la población para que adquiera los boletos con anticipación.

Lo que se busca es cumplir con la meta que es de 500 mil pesos, por lo que se les invita a las personas para que acudan a esta disco, donde se tendrá música, además de venta de antojitos mexicanos como enchiladas, tamborcitos, molletes y pozole, entre otros.