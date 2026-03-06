Jornada de servicios en los Años Dorados
Se les brindó corte de pelo, barbería, además de masajes a los adultos mayores
RIOVERDE.- Instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) visitaron la Casa Hogar Los Años Dorados y brindaron recorte de pelo y pedicure a los ancianitos que están en este lugar.
José Matilde Noyola Correa delegado del ICAT en la Zona Media dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con los instructores y llevaron a cabo una jornada de servicios a la Casa Hogar donde atendieron a 18 personas.
Se les brindó a los adultos mayores pedicure clínico, aplicación de gelish, barbería, corte de pelo. Así como masajes relajantes, para mejorar sus condiciones de salud.
Adelantaron que se seguirá brindando atención a quien más lo necesite, la finalidad es acercar los servicios necesarios para que mejoren su calidad de vida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses
Redacción
Descarta la CEA desabasto del líquido