Jornada de servicios en los Años Dorados

RIOVERDE.- Instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) visitaron la Casa Hogar Los Años Dorados y brindaron recorte de pelo y pedicure a los ancianitos que están en este lugar.

José Matilde Noyola Correa delegado del ICAT en la Zona Media dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con los instructores y llevaron a cabo una jornada de servicios a la Casa Hogar donde atendieron a 18 personas.

Se les brindó a los adultos mayores pedicure clínico, aplicación de gelish, barbería, corte de pelo. Así como masajes relajantes, para mejorar sus condiciones de salud.

Adelantaron que se seguirá brindando atención a quien más lo necesite, la finalidad es acercar los servicios necesarios para que mejoren su calidad de vida.

