Estado

Jornada de servicios en los Años Dorados

Se les brindó corte de pelo, barbería, además de masajes a los adultos mayores

Por Carmen Hernández

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de servicios en los Años Dorados

RIOVERDE.- Instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) visitaron la Casa Hogar Los Años Dorados y brindaron recorte de pelo y pedicure a los ancianitos que están en este lugar. 

José Matilde Noyola Correa delegado del ICAT en la Zona Media dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con los instructores y llevaron a cabo una jornada de servicios a la Casa Hogar donde atendieron a 18 personas.  

Se les brindó a los adultos mayores pedicure clínico, aplicación de gelish, barbería, corte de pelo.  Así como masajes relajantes, para mejorar sus condiciones de salud. 

Adelantaron que se seguirá brindando atención a quien más lo necesite, la finalidad es acercar los servicios necesarios para que mejoren su calidad de vida.

