Jornada mundial por los enfermos

Estado

Iglesia la realizará el día de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos

Por Jesús Vázquez

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez informó que se llevará a cabo la jornada mundial de oración por los enfermos que se celebra el 11 de febrero, día de la Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. 

Comentó que esta fecha fue establecida por el Papa Juan Pablo II, por lo que la iglesia católica nos invita a celebrarlo no solo como institución, sino también desde nuestras familias donde hay enfermos, en la oración comunitaria, en la misericordia hacia aquellos que tienen una enfermedad, aunque no los conocemos participemos en esta obra. 

Declaró que el mismo 11 de febrero se celebra a Nuestra Señora de Lourdes, una imagen que irradia amor y compasión por los enfermos, es por eso que se elige esta fecha para llevar a cabo la jornada mundial de oración por los enfermos, en la que presbíteros y acólitos de la iglesia católica acuden a los hospitales a visitar a los enfermos y orar por ellos además de darles ánimos para recuperar su salud.

Se realizarán una serie de eucaristías en las distintas parroquias del Altiplano, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús será a las doce del día, en el Santuario de Guadalupe a la una de la tarde, en la parroquia del Sagrario será en el templo de San Salvador a las doce del día, en la parroquia de San Francisco de Asís a las doce del día y en Nuestra Señora de la Paz a la una de la tarde.

