Estado

Jornadas jurídicas gratis en penales

Por Carmen Hernández

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Jornadas jurídicas gratis en penales

RIOVERDE.- Alrededor de 50 personas privadas de su libertad del Centro Estatal de Prevención recibieron asistencia legal en los procesos judiciales.

Cabe destacar que el Centro Estatal de Prevención acercó el Programa de Jornadas Jurisdicción en los Centros de Prevención de la Huasteca, Altiplano y Zona Media. Las personas privadas de su libertad son asesorados sobre los procesos que están cumpliendo. 

En Ciudad Valles se atendió a 32 personas, Tancanhuitz de Santos 85, Rioverde 50, y 40 en Tamazunchale. Se les asesoró sobre los derechos humanos y su situación jurídica, las autoridades le darán seguimiento a cada uno de los casos. 

