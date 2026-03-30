Joven atropellado en el bulevar

CIUDAD VALLES.- Un joven de la zona tének resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo en el bulevar México-Laredo, a la altura de la agencia Nissan.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando un joven identificado como Irving Donaldo, con domicilio en el ejido Ojo de Agua, se encontraba en estado de ebriedad y, según testigos, se atravesaba de manera reiterada al paso de los vehículos.

Lo anterior fue dado a conocer a través de redes sociales, no obstante, no hubo intervención oportuna para retirarlo del lugar.

De pronto, una camioneta color blanco, cuyo conductor no logró detener su marcha a tiempo, lo impactó, y se dio a la fuga.

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Al sitio acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles para su valoración médica.