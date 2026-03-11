Joven lesionado en riña, en P. de Fierro

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un joven resultó lesionado en una riña en el Puente de Fierro; los hechos se suscitaron la noche de este lunes en la calle Quezada esquina con Puente de Fierro.

Sin embargo, se registró una riña campal donde resultó lesionado un joven; personas que se percataron de la riña solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil.

Así mismo, de manera instantánea el joven fue llevado a bordo de una ambulancia para recibir atención médica especializada. Tras los hechos, los jóvenes emprendieron la huida, por lo que no hubo detenidos.