Joven madre da a luz y deja su bebé al DIF

CIUDAD VALLES.- Una joven madre que recién dio a luz a su bebé en el Hospital general se declaró incompetente para cuidar de él por la situación precaria en que vive y decidió pedir el apoyo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) para mantener la custodia del menor.

El director de hospital Christian Alemán Muñiz, señaló que la madre se declaró con incapacidad para poderlo cuidar, pero no lo dejó en abandono, es una mujer de aproximadamente 19 años de edad y es originaria de Ciudad Valles, "no nos lo dejó en el Hospital en abandono, sólo pidió ayuda porque dijo que en este momento no puede hacerse cargo de él".

"Desde el nacimiento del niño la chica estuvo acudiendo al hospital, sí lo procuraba porque él bebé nació prematuro y estuvo dos semanas internado, pero ahorita ya está bien y se dio de alta el viernes, día en que se entregó a PPNNA, porque la joven se declaró imposibilitada para cuidarlo, pero no es abandono".

Mientras tanto de manera temporal lo tendrán bajo custodia en el DIF y cuando la mamá se encuentre en condiciones para poder cuidarlo va a regresar por él y ya lo reclamará nuevamente.

El menor será mantenido en un lugar seguro hasta que la madre lo reclame y por el momento la población puede hacer donaciones de leche Nan 1, biberones, pañales y ropa en el DIF municipal.