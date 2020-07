La Alberca, un paraje turístico aún sin explotar

Real de Catorce.- El municipio de Real de Catorce tiene aún lugares muy hermosos y pintorescos que no se han rescatado turísticamente, porque hay caminos muy sinuosos y no ha habido la intención de parte de las autoridades municipales, sobre todo.

El señor José Ángel Castillo Alvarado originario de Real de Maroma, comentó que en la sierra hay sitios muy bonitos, donde prevalece la flora y fauna.

Aunque admite que los caminos no están en buenas condiciones para poder gozar de los lugares y hasta resultan peligrosos para quienes no los conocen, porque hay voladeros de hasta 300 metros de profundidad, que no se ven por lo espeso de la vegetación.

Menciona que hay un sitio muy bonito con una cascada, el agua cristalina que escurre y hasta se puede beber, para llegar a La Alberca el trayecto a seguir es cruzar por Real de Maroma, luego pasar por Las Adjuntas, El Jordán y llegar a La Alberca, todos esos lugares son muy bonitos, sobre todo cuando se presentan tormentas, ya adentrándose en el sitio pareciera que es un paraje de la Huasteca Potosina.

El ciudadano manifiesta que llegar a la cascada no es fácil porque en todo ese tramo es de particulares, por lo que se tiene que pedir autorización.

La gente de esta zona vive de la agricultura, tienen sus plantaciones de frijol, maíz, chícharo, duraznos, porque hay mucha agua, ellos nunca padecen por la falta del vital líquido.