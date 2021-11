La Alcaldía de San Ciro, sin dinero para pagar finiquitos

San Ciro de Acosta.- Autoridades municipales tratarán de llegar a un acuerdo con los ex trabajadores que terminaron su periodo laboral por cambio de administración, y en cuanto a su pago, se les entregará su finiquito conforme lo marca la ley en ese punto no hay vuelta de hoja, pero actualmente no hay recursos en el Ayuntamiento, ya que solo se recibieron 470 pesos como dinero en las arcas municipales, por lo que piden un tiempo para poder cumplir con su liquidación.

El alcalde Luis Carlos Pereyra indicó que recibieron las arcas municipales con solo 470 pesos, por lo que no hay recursos para atender asuntos que requieren una solución inmediata.

No hay dinero y en cuanto a los 18 ex trabajadores que acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el municipio de Rioverde a denunciar al Ayuntamiento por despido injustificado, están mal orientados, "les calentaron la cabeza", para que se organizaran y se presentaran a denunciar los hechos.

Refiere que hasta el momento solo se ha acercado una persona para tratar de conveniar su finiquito, con la que se tratará de llegar a un arreglo, aunque también con los otros ex trabajadores que presentaron su demanda, para facilitar el trámite y que no gasten en ir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Lamentablemente al municipio solo le dejaron en las arcas 470 pesos y un pasivo de 750 mil pesos, sin embargo se les está pagando a los trabajadores del municipio y no hay queja al respecto, finalizó.