La ampliación del aeropuerto eliminará la avenida Jarrilla

TAMUÍN.- En sesión del Consejo Consultivo del Aeropuerto de Tamuín dieron a conocer que el crecimiento de la estación aérea eliminará la avenida La Jarrilla y tendrá seis en un lugar de una pista.

Este viernes, con Yolanda Cepeda Echavarría, secretaria de Turismo y representante del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona se conformó por primera vez un Consejo para poder dar seguimiento al proyecto de ampliación del aeropuerto, que es una iniciativa que data desde el 2019.

En la reunión, hubo información sobre la invectiva de hacer crecer el aeropuerto hacia la parte frontal de la fachada, es decir, terrenos que no estén en zonas cenagosas, como en las que se planeaba ampliar hace siete años.

Esto haría que lo que hoy son tierras de agostadero podrían convertirse en una torre y área de embarque mucho más grande y en lugar de una pista, tendría seis.

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La adquisición de los terrenos para este nuevo concepto de ampliación sería la parte a seguir.

El Consejo quedó conformado por el presidente: David Gómez Álvarez, quien es administrador de la terminal; el secretario técnico, capitán Francisco Almendárez Carbajal; Yolanda Cepeda sería la primera vocal; Marcelino Bautista, alcalde de Tamuín fungirá como segundo vocal; María Carolina Pérez, representante de la Secretaría de Economía, como tercer vocal; Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Canaco como cuarto vocal; Héctor Medrano Saldierna, representante de Hoteles y Moteles, en la quinta vocalía y en la sexta, Irma Laura Chávez, presidenta de la Canirac.