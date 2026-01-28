La MetroRed llegará en octubre a Rioverde

RIOVERDE.- A más tardar en octubre arrancará la MetroRed, la que contempla dos nuevas rutas en el municipio, según dio a conocer la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria explicó que se está por iniciar los estudios para ver la movilidad de las personas, aunque se estarán visitando las colonias para conformar los comités de movilidad para ver la ruta.

Se busca conocer a ciencia cierta en qué horario y quiénes hacen uso del transporte, para poder generar la ruta y el horario, e hizo hincapié que de octubre a noviembre arrancará el proyecto, el equipo de movilidad estará acudiendo cada semana para generar rutas que favorezcan.

Asimismo, dijo que se están diseñando dos nuevas rutas, se busca que pasen por el Ejido Puente del Carmen y San Marcos, además, se están generando las condiciones, se busca que pase por escuelas y hospitales.

La titular de la SCT puntualizó que hay muchos que utilizan motocicletas, pero se busca promover el uso de transporte público, el cual cuenta con aire acondicionado, asientos exclusivos para mujeres embarazadas, adultos mayores y para las personas con algún tipo de discapacidad.