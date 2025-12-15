logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas

Por Carmen Hernández

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas

RIOVERDE.- Llaman a no quemar pirotecnia durante las festividades decembrinas, para evitar que las mascotas resulten lesionadas o se extravíen, ya que los estruendos de la pólvora les provocan mucho temor y corren para donde sea, llegando a sufrir accidentes de lamentables consecuencias. 

Mari Mancilla Rescatista Independiente, dijo que en noviembre se extraviaron 25 mascotas, en los días que se detonó fuegos artificiales. 

Explicó que el sonido de los cohetes puede incluso llegar a matar a las mascotas.

Hizo hincapié que pueden causar estrés, ansiedad y miedo, lo que pudiera provocar problemas de salud en los animales.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Es por ello que se recomienda a la población que no utilicen pirotecnia, para no afectar la salud de los peludos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón
Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles
Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo, propiedad de una vecina identificada como Xitlali, sufrió daños en los asientos traseros.

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles
Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos jóvenes resultan lesionados al caer en un barranco en la zona Tének de Ciudad Valles. Uno de ellos trasladado al Hospital General.

Muere joven motociclista tras choque con taxi
Muere joven motociclista tras choque con taxi

Muere joven motociclista tras choque con taxi

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el kilómetro 32; el conductor del taxi colectivo huyó del lugar