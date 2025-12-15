La quema de pirotecnia, mortal para las mascotas

RIOVERDE.- Llaman a no quemar pirotecnia durante las festividades decembrinas, para evitar que las mascotas resulten lesionadas o se extravíen, ya que los estruendos de la pólvora les provocan mucho temor y corren para donde sea, llegando a sufrir accidentes de lamentables consecuencias.

Mari Mancilla Rescatista Independiente, dijo que en noviembre se extraviaron 25 mascotas, en los días que se detonó fuegos artificiales.

Explicó que el sonido de los cohetes puede incluso llegar a matar a las mascotas.

Hizo hincapié que pueden causar estrés, ansiedad y miedo, lo que pudiera provocar problemas de salud en los animales.

Es por ello que se recomienda a la población que no utilicen pirotecnia, para no afectar la salud de los peludos.