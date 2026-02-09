logo pulso
Estado

Lanza Infonavit oferta de casas

Promete mensualidades bajas y mínimos requisitos

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Lanza Infonavit una promoción a la manera de las inmobiliarias para adquirir casa a bajo costo.

A la manera de las ventas de casas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores invita a los que así lo deseen a "volverse dueños" de una vivienda de 60 metros cuadrados de construcción y techos de 2.7 metros en Villas de San Pedro, al noroeste de la ciudad.

Prometen las mensualidades bajas en el crédito y como requisitos piden tener al menos seis meses en el actual empleo; ganar entre uno y dos salarios mínimos; no tener crédito hipotecario con el Infonavit.

Y conminan a ser parte de programa Vivienda para el Bienestar, para poder adquirir su vivienda.

