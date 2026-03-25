logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Lideresa de artesanos agrede a exrepresentante

Por Miguel Barragán

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Lideresa de artesanos agrede a exrepresentante

CIUDAD VALLES.- Una lideresa de artesanos atacó a una exrepresentante de este gremio a las afueras de la Presidencia Municipal, el mediodía de este lunes.

El mediodía de este lunes, María del Carmen N., quien se ostenta como representante de los artesanos que ocupan lugares públicos en temporadas altas o en fechas significativas habría agredido una extremidad de Rosario Morelos, justo afuera de la Tesorería Municipal.

La agresión quedó asentada en el expediente 01244/26 que tiene en su poder la Fiscalía General del Estado y se habla de lesiones en la querella.

Las fricciones entre grupos de artesanos ha escalado hasta los rasguños y mallugos de este lunes debido a que hubo una escisión de un grupo inicial de vendedores de artesanías, de acuerdo con el testimonio de Morelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en centro de Xilitla
Incendio en centro de Xilitla

Incendio en centro de Xilitla

SLP

Huasteca Hoy

Fuego en joyería moviliza a cuerpos de emergencia

Tercera Copa de Maxibaloncesto
Tercera Copa de Maxibaloncesto

Tercera Copa de Maxibaloncesto

SLP

Jesús Vázquez

Preparan Operativo Semana Santa segura
Preparan Operativo Semana Santa segura

Preparan Operativo Semana Santa segura

SLP

Carmen Hernández

Continúa la limpieza de la Media Luna
Continúa la limpieza de la Media Luna

Continúa la limpieza de la Media Luna

SLP

Carmen Hernández

Buscan dejar el paraje en óptimas condiciones previo a vacaciones