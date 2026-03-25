Lideresa de artesanos agrede a exrepresentante

CIUDAD VALLES.- Una lideresa de artesanos atacó a una exrepresentante de este gremio a las afueras de la Presidencia Municipal, el mediodía de este lunes.

El mediodía de este lunes, María del Carmen N., quien se ostenta como representante de los artesanos que ocupan lugares públicos en temporadas altas o en fechas significativas habría agredido una extremidad de Rosario Morelos, justo afuera de la Tesorería Municipal.

La agresión quedó asentada en el expediente 01244/26 que tiene en su poder la Fiscalía General del Estado y se habla de lesiones en la querella.

Las fricciones entre grupos de artesanos ha escalado hasta los rasguños y mallugos de este lunes debido a que hubo una escisión de un grupo inicial de vendedores de artesanías, de acuerdo con el testimonio de Morelos.

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