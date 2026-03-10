logo pulso
Estado

Limpian el bordo derivador para evitar inundaciones

En caso de una tormenta, hay el riesgo de desborde del agua

Por Jesús Vázquez

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Realizan la limpieza del bordo derivador el cual está lleno de toda clase de desechos, mucha gente arroja en este lugar la basura, además ya se estaba llenando de tierra y maleza, se espera que en este mes llueva y este bordo ayuda a contener el agua.

Mucha gente de colonias vecinas al bordo derivador lo utilizaron como basurero, van y dejan sus desechos en este lugar, el problema es que con el paso del tiempo lo empiezan a llenar de toda clase de desechos, se acumula la tierra y toda la maleza que ha salido, lo que impide que en el caso de que surja una fuerte tormenta este cumpla con su función como lo es retener el agua para evitar que las colonias cercanas se inunden.

Se espera en este mes empiece a llover, por lo que se realizaron acciones de limpieza del bordo derivador esperando que se encuentre completamente limpio en el caso de que llueva y así no se acumule tanta agua en las colonias cercanas, en el caso de que no se hubiera hecho toda la basura que arroja la gente salía con el agua dejando un regadero de desechos por la calle de este sector de la ciudad.

 Se pide a la población evitar turar basura en el bordo derivador, ya que solo están dañando este lugar, por lo que los vecinos de las colonias vecinas como Los Reyes, Villa Fontana entre otras que deben conservar el bordo libre de desechos. 

