Llama obispo a mujeres dar abrazos y evitar pintas

Matehuala.- Llama obispo a las mujeres que en la marcha del ocho de marzo se den abrazos y no hagan pintas en los diferentes lugares públicos como iglesias y sitios, se exhorta a la sociedad que este día y todos los días del año abracemos a las mujeres y más a las de nuestro hogar, ya sea madre, esposa, hija, tía, abuela, amiga.

Comentó que al decirle a las personas no pintes aquí es como regañar a un niño y las personas que hacen este tipo de pintas hay que hacerle un llamado a la conciencia, pues ellas piden respeto y hay que respetarlas y darles su lugar a las mujeres, son personas que necesitan de nuestro cariño por que son muy valiosas para la sociedad, en vez de regañarlas y decirles no pintes aquí hay que abrazarlas y quererlas.

Comentó Margarito Salazar Cárdenas que la mejor manera de educar a una persona para que no hagan un tipo de vandalismo o una maldad, es demostrarles amor, respeto y abrazos, se debe demostrar a las mujeres lo importante que son para la sociedad, se hace un llamado a la paz y al respeto día a día a ellas que se esfuerzan por sacar adelante a sus familias, limpiando el hogar, haciéndole de comer a la familia y sobre todo dando vida.

Expresó que hay que valorar a las mujeres y hay que decirles lo valiosas que son y no reclamen su lugar, pues ellas tienen un lugar muy valioso en la sociedad, esperando que dentro de la marcha se logre respetar todos los lugares públicos, pues lamentablemente hace unos años en esta marcha rayaron la Catedral y los sacristanes batallaron mucho para lograr quitar las pintas, actualmente se está arreglando la fachada de este lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí