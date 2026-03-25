Llaman a reportar casos de barrenador

SANTA CATARINA.- Tras registrarse diversos casos de gusano barrenador en las localidades del Puente y Anteojos, el alcalde se reúne con ganaderos para abatir la plaga, y pidió reportar los casos.

El presidente municipal Juan Carlos Ramos dio a conocer que se confirmaron casos en las comunidades de Anteojos y el Puente, por lo que se reunió con ganaderos.

El jefe de la comuna se comprometió a apoyar con un médico veterinario zootecnista para tratar las lesiones del ganado y kit para combatir la larva. Finalmente hizo un llamado a la población a reportar los casos sospechosos a la oficina de Desarrollo Rural.