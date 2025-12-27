logo pulso
Llega agua turbia a viviendas, por exceso de lluvia

Se quejan familias, desquicia sus labores cotidianas

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Llega agua turbia a viviendas, por exceso de lluvia

CIUDAD VALLES.- Sale turbia el agua directa en miles de casas de varios sectores de la ciudad y la ciudadanía se desquicia por la imposibilidad para lavar trastes, mucho menos ropa que se dañaría en el líquido. 

De varios sectores de Valles comenzaron a surgir quejas similares: el agua directa de la llave salía turbia, tal como sucede cuando hay lluvias intensas en el municipio. 

Una breve explicación salida de la dirección apunta a que en el ejido La Hincada hubo lluvias intensas y un total de cinco pulgadas de precipitación que habrían enturbiado el agua. 

A pesar de que no en todos los sectores se ha presentado turbiedad y que el río no ha adoptado el color del líquido, nada se informa al respecto por parte de directivos del organismo operador del agua.

