Localizan motocicleta robada en un taller mecánico
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En taller mecánico fue localizada una motocicleta que estaba desvalijada, que tenía reporte de robo en el Barrio del Refugio, por parte de elementos policiacos.
Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban un operativo en los principales sectores de la ciudad, y localizaron la motocicleta en el taller mecánico.
En el exterior de un taller mecánico fue encontrada abandonada una motocicleta sin placas y totalmente desvalijada, al consultar la situación, se confirmó que tenía reporte de robo, por lo que fue retenida por parte de los agentes policiacos.
La unidad fue trasladada para ponerla a disposición de la Fiscalía General.
