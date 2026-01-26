Localizan policías a joven desaparecida

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal lograron localizar a una jovencita menor de edad que había sido reportada como extraviada, la cual fue identificada cuando los agentes hacia un rondín por la comunidad de Sacramento, la chica se había escapado con el novio, luego fue entregada a sus padres.

Hace unos días una joven de 16 años de edad había sido reportada como extraviada por sus padres, quienes a través de las redes sociales pedían apoyo para localizarla, subieron fotografías de la adolescente, además de que se encontraba en el sistema de las autoridades policiacas como extraviada, sus padres estaban muy asustados por no saber nada de su hija.

Pero mientras los elementos de la policía hacían sus rondines fueron a la comunidad de Sacramento, donde lograron ver una persona de sexo femenino que correspondía con la joven desaparecida, y al acercarse vieron que era ella por lo que la detuvieron para avisar a sus padres que la habían localizado.

La joven fue llevada al área de trabajo social de Seguridad Pública Municipal, donde la entrevistaron, la menor de edad aseguró que había sido víctima de un secuestro, por lo que le pidieron información en que parte de la comunidad estaba, para ir a investigar y dar con los culpables. Al caer en contradicciones confesó que se había ido con el novio y solo inventó la otra historia para evitar ser reprendida por sus padres, finalmente el área de Trabajo Social la entregó a sus familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí