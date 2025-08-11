Localizan sin vida a hermanos desaparecidos en Río Moctezuma

SAN VICENTE.- La mañana de este lunes fueron localizados sin vida los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el Río Moctezuma, luego de ingresar al afluente para pescar la tarde del domingo.

Se trata de Luis Manuel, de 21 años de edad, y Ángel Ahumada, de 17, quienes se adentraron al río alrededor de las 15:00 horas, a la altura del ejido Álamo, municipio de San Vicente.

Testigos señalaron que, minutos después, dejaron de verlos, lo que activó un operativo de búsqueda en el que participaron familiares, vecinos, autoridades municipales y cuerpos de rescate.

Tras suspender las labores por la noche debido a la falta de luz, la búsqueda se reanudó al amanecer, logrando localizar a uno de los hermanos atorado entre ramas, cerca del ejido El Sasub, en el mismo municipio.

El segundo cuerpo fue hallado más tarde, arrastrado por la corriente hasta territorio de El Higo, Veracruz.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscal General del Estado, quienes procesaron indicios, y solicitaron apoyo de sus homólogos del Estado de Veracruz.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal.