logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Fotogalería

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Localizan sin vida a hermanos desaparecidos en Río Moctezuma

Ingresaron al afluente para pescar por la tarde del domingo

Por Huasteca Hoy

Agosto 11, 2025 02:33 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

SAN VICENTE.- La mañana de este lunes fueron localizados sin vida los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el Río Moctezuma, luego de ingresar al afluente para pescar la tarde del domingo.

Se trata de Luis Manuel, de 21 años de edad, y Ángel Ahumada, de 17, quienes se adentraron al río alrededor de las 15:00 horas, a la altura del ejido Álamo, municipio de San Vicente.

Testigos señalaron que, minutos después, dejaron de verlos, lo que activó un operativo de búsqueda en el que participaron familiares, vecinos, autoridades municipales y cuerpos de rescate.

Tras suspender las labores por la noche debido a la falta de luz, la búsqueda se reanudó al amanecer, logrando localizar a uno de los hermanos atorado entre ramas, cerca del ejido El Sasub, en el mismo municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo cuerpo fue hallado más tarde, arrastrado por la corriente hasta territorio de El Higo, Veracruz.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscal General del Estado, quienes procesaron indicios, y solicitaron apoyo de sus homólogos del Estado de Veracruz.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan sin vida a hermanos desaparecidos en Río Moctezuma
Localizan sin vida a hermanos desaparecidos en Río Moctezuma

Localizan sin vida a hermanos desaparecidos en Río Moctezuma

SLP

Huasteca Hoy

Ingresaron al afluente para pescar por la tarde del domingo

Concluye campamento en el Centro Cultural
Concluye campamento en el Centro Cultural

Concluye campamento en el Centro Cultural

SLP

Jesús Vázquez

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma
Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

SLP

Redacción

Listos, choferes para MetroRed
Listos, choferes para MetroRed

Listos, choferes para MetroRed

SLP

Redacción

Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones