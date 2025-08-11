logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Listos, choferes para MetroRed

Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Listos, choferes para MetroRed

CIUDAD VALLES.- Una plantilla de 40 choferes para MetroRed están listos para comenzar a operar este tipo de transporte en cuanto quede definida la fecha en que entre en servicio el transporte urbano gratuito.

Conformada por conductores que se dedicaban al volante en el área urbana, tanto en camiones como en taxis, así como extransportistas foráneos, el grupo de nuevos choferes para el servicio de autobús sin paradas continuas ha estado en capacitación desde hace varias semanas y se hizo presente por primera vez en la reciente reunión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Valles, el jueves 7 de agosto, en el Tecnológico Nacional de México, en Valles.

La titular de Comunicaciones, Araceli Martínez Acosta expuso que para el 28 de agosto estaría operando el nuevo sistema MetroRed en Valles, de acuerdo con plazos fijados por el Gobernador del Estado.

Pero faltan detalles por afinar para que empiece a operar este transporte gratuito para los vallenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye campamento en el Centro Cultural
Concluye campamento en el Centro Cultural

Concluye campamento en el Centro Cultural

SLP

Jesús Vázquez

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma
Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

SLP

Redacción

Listos, choferes para MetroRed
Listos, choferes para MetroRed

Listos, choferes para MetroRed

SLP

Redacción

Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”
Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

SLP

Jesús Vázquez