Listos, choferes para MetroRed
Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones
CIUDAD VALLES.- Una plantilla de 40 choferes para MetroRed están listos para comenzar a operar este tipo de transporte en cuanto quede definida la fecha en que entre en servicio el transporte urbano gratuito.
Conformada por conductores que se dedicaban al volante en el área urbana, tanto en camiones como en taxis, así como extransportistas foráneos, el grupo de nuevos choferes para el servicio de autobús sin paradas continuas ha estado en capacitación desde hace varias semanas y se hizo presente por primera vez en la reciente reunión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Valles, el jueves 7 de agosto, en el Tecnológico Nacional de México, en Valles.
La titular de Comunicaciones, Araceli Martínez Acosta expuso que para el 28 de agosto estaría operando el nuevo sistema MetroRed en Valles, de acuerdo con plazos fijados por el Gobernador del Estado.
Pero faltan detalles por afinar para que empiece a operar este transporte gratuito para los vallenses.
