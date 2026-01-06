Logia Masónica rinde homenaje a Benito Juárez

Matehuala.- La Logia Masónica Luz de Matehuala No.12 llevó a cabo un acto cívico la mañana del pasado 5 de enero, en el monumento a Benito Juárez que se encuentra en la Plaza Juárez, para conmemorar la estancia de uno de los mejores presidentes de México en Matehuala.

El acto cívico se llevó a cabo en la Plaza Benito Juárez junto al monumento al expresidente de México, para conmemorar la estancia de Benito Juárez en Matehuala en el año de 1864, y conmemorar cuando Matehuala llegó a ser la Presidencia de la República Mexicana, porque en ese tiempo debido a la guerra en el lugar donde acudía el presidente se instalaba la presidencia,

Dentro del acto cívico se llevaron los tradicionales honores a la bandera, se contó con autoridades municipales, así como miembros de la Logia Masónica de Matehuala, estuvo presente la Banda de Guerra Municipal y la escolta de Seguridad Publica Municipal, dentro del acto cívico se leyó la reseña histórica de cuando Benito Juárez estuvo en Matehuala, pues es importante que los ciudadanos conozcan parte de la historia de este municipio.

Así mismo se colocó un arreglo floral en el monumento a Benito Juárez, como homenaje a este presidente que hizo mucho por el país.

