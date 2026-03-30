Los Testigos de Jehová conmemorarán la muerte de Cristo

Matehuala.- Joel Hernández y Antonio Banda informaron que el próximo 2 de abril se llevará a cabo la conmemoración de la muerte de Cristo, un evento a nivel mundial que lleva a cabo esta congregación y en Matehuala habrá varios lugares para celebrarlo.

Refieren que la muerte de Jesucristo cada año la realiza la Congregación de los Testigos de Jehová, pues si Jesucristo no hubiera dado su vida, la humanidad estaría condenada a un exterminio total, pero gracias a este hecho se han recibido grandes beneficios, este es un evento que ellos realizan a nivel mundial

Será en varios lugares donde se realice la conmemoración de la muerte de Cristo, en Melchor Ocampo esquina con Libertad, a las siete de la tarde, en Lerdo de Tejada 1105, en el Sindicato del Seguro Social en la calle Hidalgo 272, en el Salón del Reino de la colonia República, en el Salón Club de Leones entre otros lugares, el horario será a las siete de la tarde, esta actividad es gratuita y se invita a todas las personas sean o no parte de la Congregación de los Testigos de Jehová.

Mencionaron que la conmemoración dura una hora para acomodar el tiempo de las personas, y pueden acudir de todas las edades, agregaron que esperan este año tener buena respuesta como en años pasados.

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