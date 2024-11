Maestra denuncia acoso y ahora la SEGE la hostiga

CIUDAD VALLES.- Maestra de Telesecundaria se queja de que a pesar de que un supervisor de ella la acosaba sexualmente, después de quejarse, a ella es a la que han estado reprendiendo y acosando laboralmente por parte de la SEGE.

Diana Aurora Chávez González es una maestra de 30 años de edad y quien en 2018 sufrió acoso de parte de su supervisor, Edson N., cuando ella era docente en la escuela Antonio Castro Leal, de la comunidad de Los Hornos y, luego de denunciar esa situación ante su jefe de Sector (el X), José Antonio Nava Gómez, la respuesta de éste fue regañarla por haber ventilado el asedio que había sufrido.

Por tal motivo la cambiaron a la Telesecundaria Plan de San Luis de La Hincada, acá en Valles y no obstante que buscó respuesta con las autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, lo que le respondieron es que no habría ninguna consecuencia y que no habría ningún castigo contra Edson N.

Por esa razón, ella denunció el hecho en la Fiscalía General del Estado, con número de expediente 04875/2024 y está esperando que se le haga justicia desde el organismo de procuración de justicia y que dentro de la Secretaría de Educación se le reivindique.