Marchan mujeres, exigen equidad y justicia social

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 500 mujeres marcharon en el 8M vallense, a lo largo de dos kilómetros y exigieron equidad y justicia social.

Contrario a lo sucedido en 2025, en el que la participación apenas y frisó las 400 participantes, en la sexta edición de la marcha en Valles (la primera fue en 2020), caminaron alrededor de medio millar de mujeres.

En la manifestación participaron madres buscadoras, colectivos feministas de reciente creación, funcionarias, atletas, empresarias, estudiantes, niñas y también niños, junto a sus madres motociclistas, además de las vallas humanas de policías de la Guardia Civil y de la Policía Municipal que también desfilaban por su causa.

El recorrido fue de dos kilómetros, de la Glorieta Hidalgo, por bulevar, hasta la calle Juárez y de ahí a la Presidencia Municipal, para salir por Hidalgo y de nuevo tomar el bulevar hasta la rotonda, en donde terminaron con la asamblea en donde recordaron los nombres de mujeres desaparecidas o muertas por feminicidio.

