logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Marchan mujeres, exigen equidad y justicia social

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Marchan mujeres, exigen equidad y justicia social

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 500 mujeres marcharon en el 8M vallense, a lo largo de dos kilómetros y exigieron equidad y justicia social.

Contrario a lo sucedido en 2025, en el que la participación apenas y frisó las 400 participantes, en la sexta edición de la marcha en Valles (la primera fue en 2020), caminaron alrededor de medio millar de mujeres.

En la manifestación participaron madres buscadoras, colectivos feministas de reciente creación, funcionarias, atletas, empresarias, estudiantes, niñas y también niños, junto a sus madres motociclistas, además de las vallas humanas de policías de la Guardia Civil y de la Policía Municipal que también desfilaban por su causa.

El recorrido fue de dos kilómetros, de la Glorieta Hidalgo, por bulevar, hasta la calle Juárez y de ahí a la Presidencia Municipal, para salir por Hidalgo y de nuevo tomar el bulevar hasta la rotonda, en donde terminaron con la asamblea en donde recordaron los nombres de mujeres desaparecidas o muertas por feminicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

SLP

Redacción

Ecología advierte posible multa.

Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Rehabilitarán presa en Guadalcázar

Rehabilitarán presa en Guadalcázar

SLP

Redacción

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

SLP

Jesús Vázquez

Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio

Buscan promover "tochito" en escuelas
Buscan promover "tochito" en escuelas

Buscan promover "tochito" en escuelas

SLP

Redacción

Es la versión del futbol americano sin violencia