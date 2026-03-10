logo pulso
Estado

Marchan mujeres orando y cantando varias alabanzas

Por Jesús Vázquez

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Marchan mujeres orando y cantando varias alabanzas

Matehuala.- Se llevó a cabo una peregrinación de mujeres católicas la cual fue organizada por mujeres de la parroquia de Sagrario, en la cual llevaban al Santísimo, esta marcha salió de casa de pastoral para terminar en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores del Parque del Pueblo, donde se celebró una eucaristía para pedir por todas las mujeres.

Al frente de la peregrinación cargaban una lona que decía Amadas en el corazón de Dios Bienvenidas, y atrás cargaban al Santísimo, así mismo había mujeres con cartulinas con mensajes positivos para animar a las mujeres a acercarse a Dios y pedirle por todas las mujeres, algunas cartulinas decían mujer eres hija de Dios no lo olvides, mujer tu fe mueve montañas, eres una obra maestra de Dios entre otras frases.

Las mujeres en su marcha solo pedían paz y amor para esas mujeres y que se acerquen más a Dios, así mismo mientras marchaban oraban y cantaban alabanzas, fue una marcha pacífica, sin dañar a ninguna persona ni tampoco dañar ningún espacio público, acudieron niñas, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad, todas llenas de fe para pedirle al Creador que cuide a todas las mujeres de Matehuala. 

La marcha terminó en la iglesia que se encuentra en el Parque del Pueblo, donde el padre bendijo a todas las mujeres, así mismo se realizó una misa en la que se pidió por todas las mujeres de Matehuala y se hizo una oración especial por las víctimas de feminicidio. 

