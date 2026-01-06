logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Estado

Más de la mitad de trabajadores municipales son de confianza

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
El 67 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento son de confianza, de acuerdo con datos de la Oficialía Mayor.

Del 100 por ciento de los trabajadores del Gobierno municipal, que ronda los 1 mil 400 empelados, solamente 460 son sindicalizados (140 menos que cuando entró la primera administración de Medina) y el resto, poco menos de mil, son de confianza.

De este total, hay más de 220 personas que se encuentran bajo el régimen de pensión.

La proporción de empleados de confianza y sindicalizados, es de dos a uno, de acuerdo con datos extraoficiales.

