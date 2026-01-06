Más de la mitad de trabajadores municipales son de confianza

El 67 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento son de confianza, de acuerdo con datos de la Oficialía Mayor.

Del 100 por ciento de los trabajadores del Gobierno municipal, que ronda los 1 mil 400 empelados, solamente 460 son sindicalizados (140 menos que cuando entró la primera administración de Medina) y el resto, poco menos de mil, son de confianza.

De este total, hay más de 220 personas que se encuentran bajo el régimen de pensión.

La proporción de empleados de confianza y sindicalizados, es de dos a uno, de acuerdo con datos extraoficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí