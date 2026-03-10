logo pulso
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Más mujeres se unen a la marcha del 8M

Pintan paredes y colocan carteles, demandan justicia

Por Jesús Vázquez

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Más mujeres se unen a la marcha del 8M

Matehuala.- Mujeres realizan la Marcha del 8M este año hubo menos respuesta a comparación de años pasados sin embargo, al llegar a la Presidencia Municipales pintaron las paredes y pegaron carteles, en la Plaza Juárez también hicieron pintas a la estatua de Benito Juárez y colocaron carteles.

El punto de reunión fue en Betania afuera de la Fiscalía del Estado, en este lugar solo se juntaron alrededor de 20 mujeres, pero durante el recorrido al pasar por las calles de Avenida Roble y Juárez se fueron sumando más mujeres para marchar, algunas con carteles y lonas, en las que manifestaban que habían sido agredidas, y cargaban las fotografías de sus presuntos agresores.

Uno de los lugares donde se detuvieron fue en la Plaza de la Leña, donde está el monumento a la mujer, en este lugar una madre de familia habló del caso de su hija, quien fue asesinada hace 10 años, aunque presuntamente ya se atraparon dos de los involucrados en la muerte de la mujer, ella quiere que se haga justicia pues fueron más lo que participaron en este atroz crimen donde asesinaron a su hija y a su amiga, una joven llena de sueños, y es por eso que ella cada año participa en la marcha con una lona con la imagen de su hija exigiendo justicia.

 En la Plaza de la Leña se unieron a la marcha mujeres con discapacidad, y continuaron su camino hasta llegar a la Presidencia Municipal de Matehuala, en este lugar hicieron pintas en la fachada de la presidencia, pusieron las huellas de sus manos, otras pintaron los nombres de sus presuntos agresores, así mismo sacaron un aerosol para hacer grafiti.

Para finalizar la marcha llegaron a la Plaza Juárez, donde algunas mujeres tomaron el micrófono para contar sus historias, hablaron sobre sus agresores esperando se les haga justicia, finalmente pegaron más carteles en el monumento a Benito Juárez y a realizar pintas en éste, pero a pesar de esta manifestación la Catedral si fue respetada y este lugar no fue dañado por las mujeres. 

